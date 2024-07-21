"فشلنا في حماية ترامب"

أقرت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي كيمبرلي تشيتل، الإثنين، أن الوكالة فشلت في مهمة منع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفق ما نقلت "سكاي نيوز"، قالت تشيتل التي تواجه دعوات للاستقالة: "فشلنا".

وجاء ذلك أثناء إدلائها بشهادتها أمام لجنة المحاسبة والإشراف التابعة لمجلس النواب الأمريكي.

واعتبرت المسؤولة البارزة أن محاولة اغتيال ترامب كانت "أبرز فشل تشغيلي" للوكالة منذ عقود.

وذكرت تشيتل أن تأمين الرئيس السابق ازداد قبيل حادث إطلاق النار، وذلك في مواجهة مزاعم من أعضاء بالحزب الجمهوري مفادها أن الخدمة السرية رفضت توفير موارد لحماية ترامب.

وتابعت: "مستوى التأمين المقدم للرئيس السابق ازداد قبل الحملة بكثير ولا يزال متزايدا بصورة ثابتة في ظل تطور التهديدات. مهمتنا ليست سياسية. إنها حرفيا مسألة حياة أو موت".

وتمثل جلسة الإثنين الجولة الأولى من عملية الرقابة في الكونغرس، فيما يتعلق بملابسات محاولة الاغتيال، وسيمثل كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، الأربعاء، أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب.

وتقاوم تشيتل الدعوات إلى استقالتها التي وجهها جمهوريون بارزون، منهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وميتش مكونيل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ.