اتحاد الجزائر يواصل صفقاته المدوية

أكد مدرب اتحاد الجزائر، نبيل معلول، اليوم الإثنين، توقيع اللاعب الكونغولي غلودي ليكونزا على عقد مبدئي مع النادي العاصمي.

وصرح معلول لإذاعة "موزاييك" التونسية أن الاتفاق بين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجزائر، عثمان سحبان، ولاعب نادي "تي بي مازمبي" الكونغولي تم اليوم في حدود الساعة الرابعة صباحا.

وكان "رئة وسط ميدان" عملاق كرة القدم الكونغولية قريبا من النادي الإفريقي التونسي، قبل أن ينجح الرئيس الجديد لنادي "سوسطارة" في خطفه بعد تقديم عرض مالي أعلى.

ورد معلول على جماهير النادي الإفريقي التي اتهمته بالمساهمة في ضياع الصفقة بسبب انتمائه إلى الغريم الترجي التونسي، مضيفا أن اهتمام مسؤولي نادي اتحاد الجزائر باللاعب كان قبل ترسيمه على رأس العارضة الفنية.

وبهذا تواصل الإدارة الجديدة لأصحاب اللونين الأحمر والأسود صفقاتها المدوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث نجحت لحد الآن في ضم المدرب التونسي الشهير، نبيل معلول، المهاجم حسام الدين غشة، المدفع الياس شتي ووسط الميدان غلودي ليكونزا.

ويبدو أن الرئيس سحبان لن يتوقف عند هذا الحد حيث كشف المدرب المتوج بالثلاثية مع الترجي عن مفاوضات مع لاعب تونسي لتدعيم صفوف النادي العاصمي.

وأكد معلول أن انضمامه للنادي الجزائري العريق وخوض أول تجربة مغاربية له خارج تونس، جاء بعد اقتناعه بالمشروع الجدي الذي عرضه رئيس النادي عند التقاء الطرفين في تونس.