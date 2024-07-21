مستجدات مشروع نقل الهيدروجين لأوروبا

تم اليوم تنظيم اجتماع رفيع المستوى يتعلق بمشروع الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين بمقر المديرية العامة لسوناطراك، وذلك بحضور الشركات المُمَثَّلة في "في أن جي" (ألمانيا)، "سنام" (إيطاليا)، "سي كوريدور" (إيطاليا) و"فاربوند" (النمسا).

وحسب بيان شركة "سوناطراك"، اليوم الإثنين: "عُقد الاجتماع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد رشيد حشيشي، وعضو مجلس إدارة شركة في أن جي السيد بولك هانس جواكيم، وكذا الرئيس المدير العام لشركة سي كوريدور السيد كاريا فرانشيسكو، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لشركة سنام السيد إركولي بييرو، ومديرة الطاقات المتجددة لشركة فاربوند السيدة سوزانا زابريفا، فضلا عن مسيرين سامين وخبراء في المجال".

وتضمن هذا اللقاء عدة مداخلات ونقاشات هامة تمحورت في مجملها حول هذا "المشروع الطموح"، حيث اتفقت الأطراف المشارِكة خلال هذا الاجتماع على توقيع مذكرة تفاهم في شهر سبتمبر المقبل، تتضمن إجراء عدد من دراسات الجدوى بشكل مشترك تتعلق بتنفيذ هذا المشروع المتكامل عبر جميع سلسلة القيمة للهيدروجين.

من خلال الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين، تخطط الأطراف لتزويد الاتحاد الأوروبي بالهيدروجين الأخضر، حيث سينقل ما يقارب 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا من الجزائر نحو ألمانيا مرورا بإيطاليا والنمسا، وذلك اعتمادا على استغلال المنشآت الحالية لغرض نقل الهيدروجين أو من خلال منشآت جديدة.