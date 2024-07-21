منح سكن لعائلة التلميذ بوحفص فضلاوي

منحت السلطات المحلية بولاية سعيدة، اليوم الإثنين، مسكنا خاصا لعائلة التلميذ بوحفص فضلاوي المتفوق في شهادة البكالوريا بمعدل 17.42 رغم الظروف الاجتماعية القاسية.

وجاء في بيان ولاية سعيدة: "وفاءً لوعده والي الولاية السيد أمومن مرموري في إطار التكفل بعائلة المتميز التلميذ بوحفص فضلاوي المتفوق في امتحان شهادة البكالوريا، والمتحصل على معدل 17.42 بثانوية الشيخ بلكبير ببلدية عين السخونة، وتنفيذا لتعليماته قامت اليوم 22 جويلية 2024 مصالح ديوان الترقية والتسير العقاري لولاية سعيدة بإسكان عائلته في أجواء من الفرحة والبهجة، أما بخصوص التكفل بإتمام الأشغال للسكن الريفي المستفيد منه والده سابقا فسوف يتم الشروع فيه في أقرب الآجال".

وصنع التلميذ بوحفص فضلاوي الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بث روبورتاج بين كيف تحدى هذا الشاب ظروفه المعيشية القاهرة وتحصل على شَهادة البكالوريا، دورة جوان 2024 بتقدير ممتاز، وهو الساكن بعيدا عن الثانوية التي يدرس فيها بـ40 كم، أين تنعدم أبسط الظروف المعيشية، حيث كان يدرس على ضوء الشموع، قبل استفادتهم من الطاقة الشمسية، بمقر سكناه في بلدية عين السخونة بولاية سعيدة.