هل اقتربت صفقة تبادل الأسرى؟

ادّعى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن الشروط اللازمة لإعادة الأسرى الصهاينة في غزة "بدأت تنضج".

جاء ذلك في لقاء جمعه مع أهالي الأسرى المحتجزين في غزة، قبيل زيارة رسمية يجريها إلى واشنطن، وفق منشور لموقع رئيس الوزراء الصهيوني على منصة "إكس"، الثلاثاء.

وقال نتنياهو: "نحن مصممون على إعادتهم (الأسرى) جميعا، الشروط اللازمة لإعادتهم بدأت تنضج لسبب بسيط وهو أننا نمارس ضغوطا قوية جدا على حماس"، وفق ادّعائه.

وأضاف: "نشهد تغييرًا معينًا، وأعتقد أن هذا التغيير سيستمر في النمو، أعتقد أنه إذا التزمنا به فيمكننا التوصل إلى اتفاق".

وتابع: "أقول مسبقًا إن هذه عملية، وللأسف ليست دفعة واحدة، ستكون هناك مراحل، لكنني أعتقد أنه يمكننا دفع الصفقة والحفاظ على وسائل الضغط في أيدينا لتحقيق إطلاق سراح الآخرين، هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه".

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، يجري الكيان الصهيوني و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وتقول الفصائل الفلسطينية إن الكيان الغاصب وحليفته الولايات المتحدة لا ترغبان في إنهاء الحرب حاليا، وتسعيان إلى كسب وقت عبر المفاوضات، على أمل أن يحقق نتنياهو مكاسب في القتال.