أسعار النفط تنخفض

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من ضعف الطلب.

يأتي ذلك مع بقاء المستثمرين حذرين وسط توقعات بوفرة الإمدادات وضعف الطلب، متجاهلين الاضطرابات التي شهدتها حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وسجّلت أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، إذ أثّر ارتفاع الدولار وإشارات اقتصادية متباينة في معنويات المستثمرين.

وبحلول الساعة 06:04 صباحًا بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر 2024، بنسبة 0.07%، لتصل إلى 82.34 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر 2024، بنسبة 0.09%، إلى 78.31 دولارًا للبرميل، حسب الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة.