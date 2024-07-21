كل شيء عن تسجيلات الناجحين في "باك 2024"

تنطلق، اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، التسجيلات الجامعية للناجحين في بكالوريا دورة جوان 2024، التي ستمر بعدة مراحل، ستمسح لأكثر من 317 ألف ناجح من اختيار مجالات التكوين التي تتماشى والمعدلات المحصل عليها، والحصول، في نهاية المطاف، على بطاقة الطالب التي تكون بطاقة هويتهم بالمؤسسة الجامعية المحتضنة طيلة مسار تكوينهم الجامعي، كما ستمكنهم التسجيلات أيضا في شقها الاجتماعي من القيام بمختلف الإجراءات؛ للاستفادة من الخدمات الجامعية المختلفة. وقد جندت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطاراتها وإمكانياتها الرقمية المتطورة للقيام بهذه العملية في شفافية وسرعة، وتحقيق نسبة رضا في أوساط الوافدين الجدد على القطاع.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وفي تسجيل فيديو خاص نشر عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قدم تهانيه للناجحين في البكالوريا وأوليائهم، ورحب بالملتحقين الجدد بالقطاع، وشدد على مرافقة الوزارة لهم من أجل الاختيار الناجع والناجح لميدان وشعب تكوينكم بالجامعة. وبموجب ذلك، ذكّرهم بأن وزارة التعليم العالي وضعت تحت تصرفهم دعائم رقمية جديدة، هي عبارة عن تطبيقات إلكترونية مبتكرة؛ من أجل توجيههم التوجيه الصحيح؛ وهنا قال الوزير بداري: ".. لأن نجاحكم في السنة الأولى أولوية بالنسبة لنا"، كون التوجيه الصحيح أصبح ضمن إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقليص نسبة الرسوب في السنة الأولى جامعي، التي كانت تتراوح بين 30 و40 بالمائة، وتراجعت إلى 18 بالمائة خلال الموسم الماضي، وتطمح الوزارة لتقليصها أكثر بالنجاح في التوجيه الصحيح للناجحين الجدد كل سنة.

وحث الوزير بداري الناجحين الجدد في البكالوريا على استغلال المنصات التي وضعتها وزارة التعليم العالي تحت تصرفهم؛ وهي منصة "اكتشف مسارات تكوينك الممكنة"، اعتمادا على العلامات المحصل عليها في البكالوريا، و"اكتشف فرصتك في التوجيه"، بفضل استعمال الذكاء الاصطناعي والتنقيب عن المعطيات لاختيار الميدان والشعبة للانتقال من السنة الأولى إلى السنوات الأخرى، والتطبيق الثالث "اكتشاف المهن" التي توافق الشعبة التي يختارها الناجح وتعطيهم آفاقا للتوظيف السريع والسلس وتمكنهم من النجاح في الاختيار، يضيف وزير التعليم العالي.

رزنامة عبر مراحل تبدأ من اليوم

وفق الرزنامة التي جاء بها المنشور الوزاري الخاص بالتسجيلات الجامعية للناجحين في بكالوريا 2024، فإن العملية تتم حصريا عبر الخط (أونلاين)، والتسجيلات الأولية تنطلق اليوم 23 جويلية وتمتد إلى 27 جويلية 2024، تأتي بعدها مباشرة عملية التأكيد على التسجيلي من 28 إلى 30 جويلية. وخلال هذه المرحلة؛ يمكن لحامل شهادة البكالوريا الجديد تغيير بطاقة رغباته الأولية قبل التأكيد النهائي لاختياراته، ليتم الإعلان عن نتائج توجيه حاملي شهادة البكالوريا في مساء يوم 6 أوت 2024.

بعدها تأتي مرحلة التسجيلات النهائية للذين تحصلوا على اختياراتهم بواسطة أرضية "بروغرس" من 10 إلى 15 أوت 2024، أين يتم دفع رسوم التسجيل، ويكون الولوج إلى الأرضية الإلكترونية حسب الموعد المحدد في شهادة التوجيه، ويصبح التسجيل النهائي بمجرد دفع رسوم التسجيل، وهي الفترة نفسها التي يتم فيها دفع رسوم النقل والإيواء.

أما المسجلين الذين لم يتحصلوا على اختياراتهم في المرحلة الأولى، فتعطى لهم فرصة ثانية في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أوت، على أن تعلن النتائج في 12 أوت، ويقوم هؤلاء بنفس إجراءات زملائهم فيما يخص التسجيلات النهائية في الفترة الممتدة من 14 إلى 15 أوت 2024.

كما أشارت رزنامة التسجيلات إلى مرحلة معالجة الحالات الخاصة من قبل مؤسسات التعليم العالي عبر الخط دائما من 18 إلى 21 أوت، بإيداع الطلبات والإعلان عن نتائج توجيه حامل شهادة البكالوريا، والتسجيل النهائي من 25 إلى 26 أوت 2024، وتدريس اللغة الإنجليزية للمسجلين من 25 جويلية إلى 25 سبتمبر 2024.

وبالعودة إلى شق الخدمات الجامعية، أشارت الرزنامة إلى معالجة طلبات الإيواء من 18 إلى 22 أوت، ودفع رسوم الإيواء لحاملي شهادة البكالوريا الجدد الذين لهم الحق في الإقامة الجامعية من 23 إلى 25 أوت، وإيداع ملف طلب المنحة الجامعية من 1 إلى 15 سبتمبر، ومعالجة الطلبات والإعلان عن النتائج من 16 إلى 30 سبتمبر، وإيداع الطعون والإعلان عن نتائجها من 1 إلى 3 أكتوبر 2024.

تجدر الإشارة إلى أن التوجيه نحو التعليم والتكوين العاليين يعتمد على المعايير الأربعة؛ وهي شعبة ونتائج امتحان البكالوريا المحصل عليها، سواء المعدل الموزون المحسوب، المعدل ما بين المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا المزود بمعامل وعلامة أو علامات المادة أو المواد الأساسية، أو المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، حسب ميدان أو شعبة التسجيل، والشروط الإضافية في بعض الحالات إن وجدت، والرغبات المعبر عنها من طرف حامل شهادة البكالوريا، وقدرات استيعاب مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والدوائر الجغرافية.

المعدل العام لهذه التخصصات والشعب

ونوّه منشور وزارة التعليم العالي الخاص بتسجيلات الناجحين في بكالوريا 2024؛ أنه يتم الالتحاق بميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية والتسيير، وعلوم تجارية، وعلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، الآداب واللغات الأجنبية، اللغة الروسية والصينية والتركية، لغة وأدب عربي، فنون لغة وثقافة أمازيغية، على أساس المعدل العام المحصل عليه في شهادة البكالوريا.

المعدل الموزون مطلوب في هذه الشعب

ويتم الالتحاق بميادين العلوم والتكنولوجيا، علوم المادة علوم الطبيعة والحياة، رياضيات وإعلام آلي، علوم الأرض والكون وعلوم الصحة، آداب ولغات أجنبية اللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية، والترجمة الهندسة المعمارية عمران ومهن المدينة والعلوم الطبية والبيطرة على أساس المعدل الموزون. وفي حالة ما إذا كان المعدل الموزون المحسوب الحامل شهادة البكالوريا الجديد أقل من المعدل الأدنى الموزون، يتم توجيهه على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي يجب أن يفوق أو يساوي المعدل الأدنى الموزون.

الترتيب الوطني للراغبين في الالتحاق بشعب العلوم الطبية

أما الالتحاق بشعب العلوم الطبية؛ طب، وطب أسنان وصيدلة؛ فيتم اللجوء لترتيب وطني لطلبات حاملي شهادة البكالوريا، على إثره يتم تحديد معدل أدنى وطني بعد المعالجة المعلوماتية لبطاقة الرغبات. وللالتحاق بشعبة من الشعب الثلاث للعلوم الطبية، يشترط للحائزين على شهادة بكالوريا أجنبية أو شهادة معادلة لها، النجاح في اختبار مستوى اللغة، وحدد المنشور معدلات المشاركة لكل تخصص، على أن يخضع التوجيه للترتيب وقدرة استيعاب كل مؤسسة جامعية.