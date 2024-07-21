غاز: اتفاق بين "سوناطراك" و"ناتورجي" الإسبانية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "ناتورجي" الإسبانية، فرانسيسكو رينيس، عن التوصل إلى اتفاقٍ مع شركة "سوناطراك"، بشأن سعرِ شراء الغاز الطبيعي لعام 2024.

ونقل بيانٌ عن الشركةِ الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تأكيد رئيسها التنفيذي، أنَ "الاتفاقَ بين ناتورجي وسوناطراك يثبت متانة العلاقة التاريخيةِ بين الطرفين".

وقال فرانسيسكو رينيس، إن "إغلاق هذه المفاوضات الأخيرة يؤكد التزام الشركتين بأمن الإمداد إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.. سوناطراك أثبتت بالفعل أنها شريك موثوق".

وكان الطرفان قد باشرا مفاوضات للتوصل إلى تسعير جديد لإمدادات الغاز الجزائري المورّد إلى إسبانيا، تماشياً والاتفاقية المبرمة بين الطرفين في أكتوبر 2022 بشأن مراجعة أسعار الغاز كل سنة، في ظل تقلبات أسعار الغاز الطبيعي في السوق العالمية.

وترتبط الشركة الإسبانية بعقود توريد وإمداد للغاز مع شركة "سوناطراك" بنحو 5 مليارات متر مكعب سنويًا.