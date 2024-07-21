حملة تنظيف واسعة للعاصمة في هذا التاريخ

أعلنت ولاية الجزائر، عن استعدادها لتنظيم حملة تنظيف واسعة، تشمل كافة أحياء وبلديات العاصمة، بهدف إعادة الوجه الجمالي لعاصمة البلاد، ومسح كل صور النفايات من محيطها.

وأوضحت مصالح الوالي محمد عبد النور رابحي، في بيان لها مساء أمس الإثنين، أن هذه المبادرة تأتي بمساهمة منتدى الاقتصاد المستدام، وذلك تحت شعار "بيك وبيا تبقى حومتنا نقية".

وأكدت ذات المصالح، إنه "سيتم توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية للسير الحسن للعملية".

وستنطلق حملة التنظيف هذه عبر كافة بلديات العاصمة، يوم الخميس 08 أوت المقبل، ابتداء من الساعة السادسة 18:00 مساء، وتستمر ليومين إلى غاية الجمعة 9 أوت المقبل.

ودعت مصالح ولاية الجزائر "كافة المواطنين من مختلف الفئات العمرية، إلى المشاركة الفعّالة في هذه الحملة، لجعل جميع الشوارع والأحياء والساحات العمومية نظيفة، والعيش في بيئة أنظف"، يقول البيان.

وقد أرفقت مصالح ولاية الجزائر، بيانها بمقطع فيديو ترويجي لهذه الحملة، أبرزت من خلاله أهمية انخراط الجميع في هذه المبادرة، من أجل بيئة نظيفة تليق بـ "البهجة البيضاء"