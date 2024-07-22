مهاجم جديد في شبيبة القبائل

تعاقد فريق شبيبة القبائل مع المهاجم الكنغولي ذي الأصول الزامبية، والتر بواليا (29 سنة) لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من فريق النهضة العماني

ويملك بواليا مسيرة ذاتية حافلة وكان أبرزها مروره على نادي الأهلي المصري كما وقع الموسم الماضي في نادي الوداد البيضاوي لكنه لم يؤهل هناك الأمر الذي اضطره للانتقال للبطولة العمانية.

وأكد مصدر مسؤول لـ "الخبر" بأن البحث جار من أجل انتداب لاعبين إضافيين قبل غلق الاستقدمات في منصب مدافع أيسر ومهاجم على الرواق.

هذا ويواصل الفريق تحضيراته مع المدرب عبد الحق بن شيخة في انتظار وصول بقية اللاعبين ومنهم السنغالي باباكار سار المنتظر اليوم كما تقرر برمجة المعسكر التحضيري في تركيا بداية من منتصف شهر أوت المقبل.