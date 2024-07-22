درك البليدة يطيح بالرجل ذي الوجهين

وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في البليدة، نداء لكل " شخص تعرض لعملية نصب وتحايل "،ووقع ضحية أفعال إجرامية، من منتحل صفة، تم القبض عليه مؤخرا، أن يتقربوا من مصالحهم، بأي نقطة عبر ترابنا الوطني، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة ضد المتهم.

وكشفت المعلومات الأمنية، أن الشخص موضوع عملية القبض، هو متابع بجرائم تقليد أختام الدولة واستعمالها، وانتحال اسم ولقب الغير، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، استطاع أن يحتال على ضحاياه، بإيهامهم على أنه شخصية نافذة ومسؤولة، مسببا لهم ضررا، انتهى الأمر به إلى التبليغ عنه للقبض عليه.