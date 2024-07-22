تدشين المصنع الجديد لاستخراج ومعالجة "الفلسبار"

قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بتدشين المصنع الجديد لاستخراج ومعالجة "الفلسبار" في عين بربر ببلدية سرايدي، الواقع على بعد 35 كلم شمال غرب مدينة عنابة.

ووفق بيان وزارة الطاقة "خصص هذا المصنع، بمساحة رخصة الاستغلال بلغت 33 هكتارا، لإنتاج مادة الفلسبار، المُستخرجة من مكمن الفلسيت في جبل وادي ويدار، باحتياطات جيولوجية قابلة للاستغلال بلغت 03 مليون طن، واستثمار إجمالي بلغ 1.411 مليون دينار جزائري، ويشغل 118 عامل".

وتعتبر المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير حديدية والمواد النافعة ENOF، فرع سونارام، الممون الرئيسي في الجزائر من "الفلسبار" بقدرة إنتاجية مقدرة بـ 90 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى الكمية المنتجة من المصنع الحالي والذي يقدر 30 ألف طن سنويا.

ويستخدم "الفلسبار" في العديد من الصناعات أهمها صناعة الحراريات مثل السيراميك والخزف وصناعة الزجاج ومواد الكشط وطلاء المعادن، وتستخدم كميات قليلة منه لا تتعدي 10 % في أغراض أخرى مثل المواد المالئة (الحشو) في صناعة البلاستيك والدهانات والمطاط، وحديثا بدأ في استخدام "الفلسبار" في صناعة العوازل الكهربائية.