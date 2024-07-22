استدعاء مهاجم اتحاد العاصمة

استدعت إدارة اتحاد العاصمة عبر منسق الفريق، حمزة كودري، المهاجم عبد الرحمان باشا تمهيدا لفسخ عقده بدعوى أنه خارج حسابات المدرب نبيل معلول.

واستغرب اللاعب السابق لشباب برج منايل قرار الإدارة المنسوب لمعلول كونه قدما موسما جيد مع الاتحاد تمكن خلاله من تسجيل 6 أهداف وقدم وصنع عددا أخر من الأهداف عبر تمريراته الحاسمة الأمر الذي دفع الرئيس السابق كمال حسينة في وقت سابق لمراجعة عقده السابق وتمديده.

وفوت تأخر إدارة الاتحاد في تحديد قائمة المسرحين على صاحب 24 ربيعا فرصة التفاوض مع عدد من الأندية التي كانت مهتمة بخدماته ومن بينها شباب قسنطينة.

وشهد تعداد الاتحاد رحيل القائد زين الدين بلعيد نحو سان تروند البلجيكي وبوناصر الذي سيوقع للسد القطري وحجنيط الذي انتهى عقده فيما يرتقب أن يتم فسخ عقد بوشينة وبوسليو أيضا