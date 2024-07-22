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مجتمع

وفاة 3 أشخاص وإصابة 165 آخرين في حوادث الطرقات

23 جولية 2024 ()
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توفي 3 أشخاص وأصيب 165 آخرون بجروح إثر وقوع 125 حادث مرور نهاية الأسبوع الفارط على مستوى المناطق الحضرية، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الأمن الوطني.

وتشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن "سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري".

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا /24 سا.

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