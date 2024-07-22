لعقاب يدعو لتغطية إعلامية احترافية للرئاسيات

دعا وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وسائل الإعلام إلى التجند من أجل ضمان "تغطية إعلامية احترافية" للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وفي تصريح للصحافة على هامش الملتقى الدولي الموسوم بـ"الجزائر وإفريقيا: ذاكرة مشتركة، مصير واحد ومستقبل واعد"، أوضح السيد لعقاب أن وسائل الإعلام "مدعوة للتجند لضمان تغطية إعلامية احترافية للاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر القادم، وضمان السير الحسن لهذا الموعد الهام بالنسبة لبلادنا، وذلك من خلال احترام أخلاقيات المهنة".

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة "التزام الحياد والتوقف عن الدعاية لصالح المترشحين خلال فترة الصمت الانتخابي، وإعطاء الأولوية لشرح العملية الانتخابية للمواطن وتنويره بأهمية هذا الموعد الهام" بالنسبة للجزائر.

وبخصوص أشغال الملتقى الدولي، أكد السيد لعقاب أن "الجزائر صادقة في عمقها الإفريقي"، تماشياً مع مبادئ "الآباء المؤسسين للسياسة الخارجية الوطنية"، مشيراً إلى "دعمها لدول إفريقيا والدور الذي تلعبه إنسانياً، سياسياً، إعلامياً ودبلوماسياً من أجل استقرار القارة وخصوصاً منطقة الساحل".

وذكر في هذا الصدد، بتصريحات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في عدة مناسبات وطنية ودولية، والتي أكد خلالها "دعم الجزائر للحقوق الإفريقية وحرصها على تنمية القارة وازدهارها".