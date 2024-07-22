وفاق سطيف في تربص لمدة أسبوع بتيكجدة

تنقل نادي وفاق سطيف اليوم الثلاثاء إلى تيكجدة (البويرة)، لخوض تربص لمدة أسبوع، تحسباً للموسم الكروي المقبل 2024-2025 الذي سينطلق منتصف شهر سبتمبر المقبل، حسبما أفاد به الفريق الناشط في الرابطة 1- موبيليس.

وأوضح النادي في بيان له أن "الوفد التحق بمكان التجمع التحضيري على الساعة 12:30 بحضور 18 لاعباً. الطاقم الفني برمج اجتماعاً قبل الحصة التدريبية الأولى، المقررة ابتداء من الساعة 18:30. بقية التعداد سيلتحق بتيكجدة غداً الأربعاء".

وأسندت إدارة وفاق سطيف مهمة الإشراف على العارضة الفنية للفريق لرضا بن دريس، خلفاً للتونسي عمار سويح الذي لم تمدد الإدارة عقده.

وهكذا يلتحق المدافع السابق بناديه -الذي تخرج منه-، بعد نجاحه في ضمان صعود فريقين إلى الرابطة 1 المحترفة، وهما اتحاد سوف (2022-2023) وترجي مستغانم (2023-2024).

وبقيادة سويح، فشل وفاق سطيف في التأهل إلى منافسة قارية، منهياً الموسم في المركز الخامس برصيد 48 نقطة بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثالث.

وبخصوص عملية انتداب اللاعبين، لم يقدم وفاق سطيف لاعبيه الجدد حتى الآن. ويستهل الفريق الموسم الكروي الجديد باستقبال مولودية البيض.