وزير الطاقة يتفقد ويعاين مشروع إنجاز تحلية مياه البحر بالطارف

تفقد اليوم وزير الطاقة والمناجم، مرفوقًا بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والرؤساء والمدراء العامون لمختلف فروع المجمع، ووالي الطارف ووالي عنابة، مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش ببلدية بريحان في ولاية الطارف. وأوضح الوزير أن نسبة الإنجاز بلغت 68.41%، مع تأخر طفيف بنسبة 9% لأسباب ميدانية تتعلق ببداية الأشغال في تهيئة الموقع، حسب العرض التقني.

وأكد الوزير عرقاب أن تسليم المحطة بصفة فعلية سيكون بنهاية السنة الحالية، كما هو مقرر في دفتر الشروط، بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميًا، مما سيساهم في تحقيق الأمن المائي للولايات المعنية: عنابة، الطارف، قالمة وسكيكدة. وأشاد الوزير بوتيرة الإنجاز الجيدة والجهود المبذولة من قبل الإطارات الجزائرية ذات الكفاءة العالية في مختلف القطاعات، التي تسهم في تزويد البلاد بهياكل جديدة لتحلية مياه البحر من خلال شركات وطنية متخصصة في مجال البناء والدراسات والهندسة.

كما أثنى الوزير على التنسيق التام بين سلطات ولايتي الطارف وعنابة، وتقديمهم كافة التسهيلات ووقوفهم الدائم على أشغال المشروع. وشدد على ضرورة احترام آجال إنجاز جميع مشاريع محطات التحلية، التي تعتبر حلاً استراتيجيًا لضمان الأمن المائي ومواجهة شحّ المياه. وذكر الوزير بتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتشجيع المصنعين المحليين لتجهيزات وعتاد وأجزاء محطات تحلية مياه البحر، والسعي لتحقيق التحكم الواسع في تقنياتها وتجهيزاتها.

وأكد الوزير على القائمين على المشروع ضرورة الإسراع في الإنجاز، حيث وصل المشروع إلى مرحلة هامة، ولم يتبق سوى أربعة أشهر، ومن المقرر أن تبدأ عملية التجارب في شهر أكتوبر لتسليم المشروع في ديسمبر 2024، كما هو مقرر له.