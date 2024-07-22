نادي شبيبة القبائل يفسخ عقود أربعة لاعبين بالتراضي

أعلن نادي شبيبة القبائل (الرابطة الأولى موبيليس)، اليوم الثلاثاء، عن فسخ عقود أربعة لاعبين بالتراضي، وهم الحارس فارس زغرار والمدافعين أسامة قتال ورفيق منداس والمهاجم فائق عمران. وجاء في بيان النادي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "نشكر لاعبينا السابقين على مشوارهم مع نادينا، ونتمنى لهم النجاح في مشروعهم المقبل".

وسبق للنادي أن قام بتسريح كل من المهاجم دادي الحسين مواكي ووسط الميدان محمد رضا بومشرة والمدافع الأوسط بدر الدين سويعد بالتراضي.

وفيما يتعلق بالاستقدامات، دخل النادي سوق "الميركاتو الصيفي" الحالي بقوة، حيث تعاقد مع عدة لاعبين وهم: حارس المرمى غايا مرباح، المدافعين محمد أمين مدني ومحمد رضا حميدي، ووسط الميدان الهجومي أيمن عبد العزيز لحمري، وسط الميدان الدولي المالي ساديو كانوتي، والمهاجم لوناس عجوط.

ولا ينوي رئيس النادي، الهادي ولد علي، التوقف عند هذا الحد بل هناك لاعبين آخرين في القائمة مثل وسط الميدان السنغالي لنادي سيمبا التانزاني، باباكار سار (26 سنة).

وقرر المساهم الرئيسي لنادي شبيبة القبائل، المتعامل العمومي للهاتف النقال "موبيليس"، تسخير كل الإمكانيات من أجل أن يلعب النادي الأدوار الأولى في الموسم القادم 2024-2025، بالنظر للأسماء التي استقدمها واللاعبين الآخرين الذين سيتم التعاقد معهم في الأيام المقبلة.

ولم يحقق النادي صاحب اللونين الأخضر والأصفر لقب البطولة منذ سنة 2008، فيما عجز عن معانقة كأس الجزائر منذ 2011.

وفيما يخص الطاقم الفني، أوكلت إدارة شبيبة القبائل مهمة الإشراف على العارضة الفنية لعبد الحق بن شيخة، الذي استعان بأربعة تقنيين جدد. ويتعلق الأمر بالمساعدين فريد زميتي ومحمد لاسات، ومدرب الحراس فريد بلملات، والمحضر البدني كمال بوجنان.

واستأنف النادي تدريباته يوم السبت الفارط بتيزي وزو قبل التنقل إلى العاصمة لمواصلة تحضيراته بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان يوم الأحد المقبل. وسيجري آخر تربص ما قبل تنافسي بالجزائر بمكان لم يتم تحديده بعد.