إسبانيا: رئيس الرابطة مهدد بالإقالة

قررت المحكمة الإدارية الرياضية فتح قضية ضد رئيس الرابطة الإسبانية خافيير تيباس بتهمة السلوك غير اللائق.

وذكرت (شبكة ريليفو الإسبانية) اليوم الثلاثاء، أن المحكمة ستمضي قدمًا في القضية ضد تيباس، بزعم أنه لم يتبع الإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق باتفاقية صندوق الاستثمارات.

وتعود القضية إلى اجتماع عاجل دعت إليه الرابطة، حيث وافقوا على اتفاقية مع صندوق الاستثمارات (سي في سي) في صيف عام 2021، لضخ استثمارات بقيمة 2 مليار يورو مقابل حصول الصندوق على 10% من حقوق البث التلفزيوني على مدار الخمسين عامًا القادمة.

وانتهى الأمر بريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وسي دي إيبيزا بالانسحاب من الصفقة ورفضها. وطعن ريال مدريد في قانونية الصفقة في ثلاث مناسبات.

وإذا نجحت القضية، فقد يواجه رئيس الرابطة الإسبانية تيباس الإيقاف من منصبه.