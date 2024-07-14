بشار : المراسل الصحفي السابق فنداوي الحاج في ذمة الله

توفي المراسل الصحفي السابق فنداوي الحاج، الذي كان قد اشتغل مع عديد اليوميات الوطنية، هذا الثلاثاء بمنزله بالقنادسة (بشار) عن عمر ناهز 68 سنة، حسبما علم لدى أقاربه.

وتعاون الفقيد، الذي يعد أحد أقدم مراسلي الصحافة الوطنية بمنطقة الجنوب الغربي للوطن، مع عدة صحف يومية وطنية، من بينها "لوكوتيديان دوران"، حيث كان حينها موظفًا بولاية بشار.

وخلال مساره المهني، قام الراحل فنداوي الحاج بتغطية العديد من الأحداث المحلية والجوارية بصفته مراسلًا صحفيًا، كما ألف أيضًا العديد من الروايات باللغة الفرنسية التي نُشرت داخل الوطن وحتى في الخارج.

وسيوارى الفقيد الثرى قبل صلاة المغرب بمقبرة القنادسة.