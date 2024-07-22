"الجزائر لها دور ريادي في تحقيق الأمن والاستقرار بالساحل الإفريقي"



أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الفريق أول مايكل لانجلي، اليوم الثلاثاء، على الدور "الريادي" و"المحوري" الذي تلعبه الجزائر في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل.

وعقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صرح الفريق أول مايكل لانجلي قائلا: "إن الجزائر تتقاسم بعض المخاوف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسع التنظيمات المتطرفة العنيفة في جميع أنحاء افريقيا وجنوب الصحراء وتحديدا بمنطقة الساحل"، مؤكدا على أنها "أدت دورا رياديا في مكافحة الإرهاب في الماضي والحاضر في جميع أنحاء هذه المنطقة".

وبعد أن أبرز الدور "المحوري" الذي تضطلع به الجزائر في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة الإفريقية، تابع قائد "الأفريكوم" بالقول: "أشكر فخامة الرئيس تبون على الدعم الذي قدمته لنا الجزائر".

وتابع الفريق أول مايكل لانجلي: "لقد أعربت خلال محادثاتي مع فخامة الرئيس تبون عن تقديرينا الكبير لمنحنا فرصة الزيارة وإجراء محادثات معه"، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى "أهمية مواصلة المحادثات وبناء الصداقة" مع التركيز على "سبل العمل معا من أجل تحقيق المزيد من الأمن وتعزيز العلاقات الثنائية حتى تصبح أكثر قوة''.

يذكر أن اللقاء جرى بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع، بن عتو بومدين.