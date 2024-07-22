"السنوار.. صلاح الدين العصر الحديث"

قال الضابط السابق في جيش الاحتلال الصهيوني، عوفر فينتر، إن "الجيش فشل في إيصال حماس إلى وضع تطالب فيه بوقف إطلاق النار".

ونقلا عن شبكة "قدس"، الفلسطنية، ترجمة من صحيفة "معاريف" العبرية، أن الصهيوني "عوفر فينتير" هاجم طريقة إدارة الاحتلال الصهيوني العدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجيش يزيد الأمور خطورة بغزة.

وقال، إن يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، أصبحت لديه مكانة عالمية ويعتبر "صلاح الدين العصر الحديث".

ويعتبر الصهاينة السنوار، مهندس عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، التي كبدت الاحتلال خسائر بشرية وعسكرية وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم.

وفي وقت سابق، قال "مايكل كوبي" المحقق السابق مع السنوار خلال اعتقاله، إنه "سيقاتل حتى الموت، وعيون السنوار تشهد على ذلك، فهو لديه مبادئ تجعله لا يستسلم ولا يهرب وإنما يقاتل حتى الشهادة".