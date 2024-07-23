" سوناطراك وضعت خطة للوصول بفرتيال إلى العالمية "

كشف وزير الطاقة و المناجم ، محمد عرقاب ، أن الجزائر لاتحول من خام البترول و الغاز سوى 30بالمائة ، و عليه لابد من تطوير هذه الشعبة لتصل 50 بالمائة بغرض خلق قيمة مضافة و فتح مجال كبير للتوظيف .

و أضاف عرقاب ، مساء اليوم ، بمقر شركة فرتيال " أن مجمع سوناطراك تمكن منذ جوان الأخير من إمتلاك هذه الشركة بنسبة100بالمائة ، حيث وضعت خطة طريق لرفع مستواها المهني ، و تحسين الأجهزة و المعدات والوصول إلى درجات عليا في مجال

استعمال التكنولوجيات الحديثة ، و بالتالي الوصول إلى تغطية شاملة محليا بالأسمدة بالشراكة أو غير الشراكة " .

واستطرد بالقول" كما تعلمون فإن الدولة خصصت أكثر من مليوني هكتار في الجنوب للاستغلال الزراعي، خاصة زراعة الحبوب، وعليه فمجمع أسميدال سيكون جاهزا لمواكبة هذا التطور بهذه المواد و الأسمدة المهمة للتحضير الجيد الفلاحة" .

و خلص بالقول " هناك الكثير من الأعمال و المشاريع التي تنتظرنا ؛ منها أن الشريك السابق في فرتيال لم يقم بالاستثمارات التي كان يجب عليه القيام بها ، وعليه فسوناطراك وضعت خطة للوصول بهذه الشركة إلى العالمية ،ومنه توفير المادة الأولية و الأسمدة الضرورية لإنجاح مشروع القرن المتمثل في التطور الزراعي في بلادنا " .