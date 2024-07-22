لقاء سرّي في أبوظبي بشأن غزة

أفاد موقع والاه العبري، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين صهيونيين، لم يسمّهما، قولهما أنّ الكيان والإمارات والولايات المتحدة عقدت لقاء سرّياً في أبوظبي الخميس الماضي للتباحث في خطة "اليوم التالي" للحرب الصهيونية على قطاع غزة.

واعتبر الموقع أنّ هذا اللقاء في أبوظبي يشير إلى أنّ رئيس حكومة الكيان الهمج النتن ياهو بدأ يعترف فعلياً بأنّ عليه اتخاذ خطوات واقعية بشأن إدارة قطاع غزة ما بعد العدوان، وربما يأتي ذلك أيضاً بفعل الضغط الأمريكي.

ونقل الموقع عن المصدرين أنّ وزير الخارجية الإماراتي ونائب رئيس مجلس الوزراء، عبد الله بن زايد استضاف اللقاء في أبوظبي وأنّ مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك شارك فيه، فيما شارك وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيوني رون ديرمر، المقرّب من النتنياهو وحافظ أسراره عن الجانب الصهيوني، ورافقه كل من رئيس الوحدة الاستراتيجية في هيئة أركان جيش الاحتلال الجنرال بيني غال، ورئيس القسم السياسي الأمني في وزارة الأمن درور شالوم، وكلاهما عملا على المقترح الصهيوني لخطة اليوم التالي للحرب في غزة.

وبحسب الموقع، نشرت الإمارات قبل اللقاء بيوم واحد مقترحها لليوم التالي للحرب، من خلال مقال للمبعوثة الخاصة لبن زايد لانا نسيبة، في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وكتبت نسيبة أنه يجب نشر قوات دولية مؤقتة في غزة، تقوم بمهمات ستستجيب للأزمة الإنسانية وترسي القانون والنظام وتضع الأساس للحكم. وقالت نسيبة للصحيفة، بينما كانت تحتضن أبوظبي الاجتماع الثلاثي، إنّ الإمارات مستعدة لتكون جزءاً من هذه القوة الدولية وإرسال قوات إلى غزة.