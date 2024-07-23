50 تخصصا الأكثر طلبا في سوق العمل

بادرت الوكالة الوطنية للتشغيل باقتراح 50 تخصصا الأكثر طلبا في سوق الشغل، والتي تم إحصاؤها في سجلات الوكالة في السنوات الأخيرة، وهذا لمساعدة الناجحين في شهادة البكالوريا لمزاولة الدراسة الجامعية في هذه التخصصات.

فبمبادرة حملت شعار "اختيار التخصص نجاح مستقبلي"، أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، عن قائمة تضم خمسين تخصصا مهنيا في مختلف المجالات العلمية، لمساعدة الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا في التوجيه نحوها لضمان مستقبلهم، حيث أشارت إلى أن اختيار التخصص الجامعي يعتبر الخطوة القادمة للناجحين في شهادة البكالوريا، والتي تعد حاسمة، مقترحة قائمة بخمسين تخصصا الأكثر طلبا في سوق الشغل الجزائري، والتي تم إحصاؤها في سجلات الوكالة الوطنية للتشغيل في السنوات الخمس الأخيرة، معتبرة هذه المعطيات دليلا مهما لمساعدة هؤلاء الشباب في اتخاذ القرار الصائب بشأن التخصص الذي ينسجم مع ميولاتهم وطموحاتهم، ما يضمن لقادة وصناع المستقبل تحقيق النجاح والاستمرارية في المشوار الأكاديمي والمهني.

وأوردت الوكالة في قائمتها في المجال التكنولوجي مهن الهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطرائق، وكذلك الهندسة الكهربائية، والهندسة الصناعية، وهندسة المواد، والهندسة البترولية، وهندسة المناخ، إضافة إلى الإلكتروتقني والإلكتروميكانيك والإلكترونيك والأشغال العمومية، والري، وكذا الصيانة الصناعية، وصيانة الأجهزة، والمحروقات، والتعدين، بالإضافة إلى الآلية، والطبوغرافيا، وعلم الطيران، وتسيير التقنيات الحضرية، والطاقوية، والنظافة والأمن، والإعلام الآلي، وأيضا الميكانيك البحري، والبيوكيمياء، وعلوم التمريض، والكيمياء، والإعلام الآلي للتسيير.

كما تضمنت القائمة مهن الحقوق والمحاسبة ومالية المؤسسة، وكذلك التجارة الدولية، والاتصالات، والتسويق، وأيضا اللغة الإنجليزية، والتغذية، في مساهمة لمساعدة المتوجين في اختيار مهنة المستقبل بمناسبة انطلاق التسجيل الأولي للناجحين الجدد في شهادة البكالوريا، والتي تتم إلكترونيا حسب معدل النجاح والاختصاصات المفتوحة في التسجيل المحلي والوطني عبر مختلف مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة التعليم العالي أو الدوائر الوزارية الأخرى.