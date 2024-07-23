تحطم طائرة في نيبال ومقتل جميع ركابها

تحطّمت طائرة أثناء إقلاعها في العاصمة النيبالية كاتماندو، صباح اليوم الأربعاء وعلى متنها 19 شخصا، وفق ما ذكرت صحيفة "كاتماندو بوست" نقلا عن مسؤول في المطار.

وقالت الشرطة النيبالية إنه سقط عدد من القتلى وتم إنقاذ الطيار في تحطم الطائرة النيبالية، من دون أن تشير إلى عدد القتلى والمصابين جراء الحادثة.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة التابعة لـ"خطوط ساوريا الجوية" تحطّمت قرابة الساعة 05:15 صباحا حسب توقيت غرينتش، مشيرة إلى أن عناصر الإطفاء والشرطة يشاركون في جهود الإنقاذ.

وأفادت الصحيفة نقلا عن الناطق باسم المطار بريمناث ثاكور بأن "19 شخصا بينهم أفراد الطاقم كانوا في الطائرة"، وفقا لفرانس برس. وكانت الرحلة في طريقها إلى بوخارا، التي تعد وجهة سياحية مهمة في الدولة الواقعة في جبال هملايا.