نزوح 150 ألف فلسطيني من خان يونس في يوم واحد

أكدت الأمم المتحدة أن 150 ألف شخص نزحوا من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال يوم واحد فقط.

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات له، أن 150 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من خان يونس الإثنين باتجاه مناطق لا يوجد بها بنية تحتية، دون أن يأخذوا معهم أي أغراض أو متعلقات، بعد إصدار جيش الاحتلال الصهيوني أوامر بالإخلاء الفوري.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن أوامر الإخلاء "تقلب حياة الناس رأسا على عقب"، مشيرا إلى أن المهلة الزمنية التي يمنحها الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين للإخلاء بعد إصدار الأوامر قصيرة جدا، حيث يتم إرسال منشورات قبل الهجوم بوقت قصير، ما يزيد المخاطر على حياة الناس.

من جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المزيد من المدنيين فروا من بعض المناطق في خان يونس، في أعقاب أمر إخلاء أصدرته سلطات الاحتلال وما تلاه من تكثيف للقصف، مشيرا إلى أن بعض المناطق التي تطالها أوامر الإخلاء بها مراكز للرعاية الصحية وعشرات النقاط لتوزيع الأغذية وتوفير الوجبات الغذائية، والتي توقفت جميعها عن العمل.

كانت قوات الاحتلال أجبرت المواطنين الفلسطينيين الإثنين، على إخلاء مناطق واسعة من الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي مكثف على المنطقة، دون إعطاء فرصة للفلسطينيين للاستعداد للإخلاء، ما أدى إلى ارتقاء 89 شهيدا وإصابة 263 آخرين بجروح، بالإضافة إلى فقدان 68 شخصا.

وقبل أكثر من أسبوع، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في منطقة المواصي المكتظة بتجمعات النازحين في خان يونس، وهي المنطقة التي أعلنها الاحتلال سابقا منطقة آمنة، ما أسفر عن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين بجروح.