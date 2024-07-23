أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تأهيل ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو للمنافسة الإفريقية والدولية,

وجاء في بيان لـ "الفاف" على موقعه الرسمي اليوم بأن الملعب الذي دشن مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صار مؤهلا لمختلف المنافسات الكروية التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وهنأت "الكاف" في مراسلة موجهة بتاريخ 23 جويلية الجاري، مسؤولي ملعب حسين آيت أحمد ومسؤولي "الفاف" على هذا المكسب الهام وهذا الصرح الكروي الكبير للكرة الجزائرية والذي صنفته ضمن واحد من بين أفضل الملاعب في القارة.

وبتأهيل ملعب حسين آيت أحمد ارتفع عدد الملاعب الجزائرية المؤهلة للمنافسات القارية والدولية باحتساب ملاعب نيلسون مانديلا و 5 جويلية بالعاصمة وميلود هدفي بوهران والشهيد حملاوي بقسنطينة و19 ماي 56 بعنابة مع إمكانية أن يرتفع العدد إلى 8 ملاعب مع تأهيل واعتماد ملعبي الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة وملعب علي لابوانت بالعاصمة