بوناصر "سداوي" لـ 5 سنوات

أعلن نادي السد القطري عبر بيان رسمي تعاقده مع المدافع الجزائري عبد الصمد بوناصر لخمسة مواسم قادما من اتحاد العاصمة.

وسيدفع النادي القطري مبلغ 500 ألف يورو لاتحاد العاصمة، قيمة كسر الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب صاحب 19 ربيعا والذي وقعه قبل فترة قصيرة مع الرئيس السابق للاتحاد كمال حسينة.

وكان عثمان سحبان، الرئيس الجديد لاتحاد العاصمة قد اجتهد من أجل اقناع بوناصر بالعدول عن هذا الأخير وتوقيع عقد جديد مع امتيازات إضافية ادراكا منه بأن امكاناته تؤهله للانتقال مستقبلا لبطولة أكبر وبعوائد مالية أهم إلا أن اللاعب رفض وسط مخاوف من أن يتم تحويله هناك للعب مع المنتخب القطري كما حدث مع مواطنه بوعلام خوخي.