السودان: ارتفاع ضحايا مواجهات "الفاشر"

أعلن مسؤول حكومي بولاية شمال دارفور غربي السودان، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد ضحايا المواجهات المستمرة في مدينة الفاشر إلى نحو 5100 شخص، بينهم ستة مئة قتيل و4500 جريح.

وفي تصريحات صحفية، توقع مدير عام وزارة الصحة في ولاية شمال دارفور، إبراهيم خاطر، أن تكون أعداد القتلى أكبر من العدد المعلن، وقال إن "هناك قتلى يتم دفنهم مباشرة من قبل ذويهم دون المرور على المستشفيات، ولذلك قد لا تكون الإحصاءات دقيقة".

وكانت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور أعلنت في التاسع عشر جوان الماضي مقتل أكثر من 346 شخصاً وإصابة نحو ألفي ومئتي آخرين نتيجة المواجهات التي تشهدها مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

ووصف خاطر الوضع الصحي في الفاشر، بأنّه مستقر نسبياً رغم توقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية فيها بعد تعرضها للقصف المدفعي، خاصةً من قبل قوات الدعم السريع التي تفرض حصاراً على المدينة.

وتشهد الفاشر منذ العاشر ماي الماضي، مواجهات مسلحة بين الجيش ضد قوات الدعم السريع، التي تحاول السيطرة على الفاشر.