كايليا نمور: قضيت ليلة جيدة على سرير "الكارتون"

تحدثت البطلة كايليا نمور عن انطباعاتها الأولى بعد التحاقها بالبعثة الجزائرية وأكدت جاهزيتها لرفع التحدي في الأولمبياد وبأنها ستقدم كل ما لديها للوصول إلى منصة التتويج.

وقالت فراشة الجمباز الجزائري في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للجنة الأولمبية الجزائرية عن أول ليلة لها في القرية الأولمبية بباريس "من المذهل أن أكون هنا في القرية الأولمبية والتحاقي ببقية الرياضيين. قضيت ليلة جيدة على سرير من الورق المقوى "الكرتون"، إنه شعور لا يوصف. كما أجريت تدريبات خفيفة."

وكان سرير "الكارتون" الذي وضعته اللجنة المنظمة لفائدة الرياضيين في القرية الأولمبية قد أثار موجة من الجدل والتعليقات الساخرة والمنتقدة لهذا الخيار.

وعن شعورها بالتواجد في الأولمبياد لأول مرة أضافت "الألعاب الأولمبية تمثل أهم منافسة وتتويج لكل التدريبات، ولكن بالتأكيد لن تكون نهاية المشوار الرياضي"

كما تحدثت عن استعداداتها للمنافسة وحظوظها في التتويج وقالت "تدربت طوال حياتي من أجل الألعاب الأولمبية، أشعر أنني جاهزة والمشاركة، لكن المنافسة تبقى المنافسة سأقدم كل ما لدي، وسنرى ما سيحدث"

وتابعت " بداية من يوم الأحد المقبل ستنطلق التصفيات، سأعمل من أجل التأهل لنهائيات الأجهزة، وبعدها التمتع بكل اللحظات واكتساب الخبرة، وإذا حصلت على ميدالية سيكون ذلك شيئا رائعا"

وعن الرسالة التي تريد توجيها للجمهور الجزائري قالت "الجزائريون دائما خلفي ويدعمونني وألاحظ ذلك وأنا ممتنة لهم كثيرا"

هذا وخاضت البطلة الجزائرية بحسب ما أشارت اللجنة الأولمبية الجزائرية صباح اليوم الأربعاء، أول حصة تدريبية بقاعة " بورج" المخصصة للجمبازيين، على أن تتبعها بحصة أخرى مساء اليوم بنفس المكان، بعدما اكتفت أمس الثلاثاء، بالتدرب بالقاعة المتواجدة على مستوى القرية الأولمبية. على أن تتدرب نمور، غدا الخميس، بقاعة " بيرسي" التي ستحتضن المنافسة الرسمية بحضور المشاركين الآخرين والمشرفين على التنظيم.