حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم الأربعاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39145 شهيدا و90257 جريحا، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني "ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع أسفرت عن استشهاد 55 فلسطينيا وإصابة 110 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مشيرة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.