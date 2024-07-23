آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة

24 جولية 2024 ()
+ -

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم الأربعاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39145 شهيدا و90257 جريحا، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني "ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع أسفرت عن استشهاد 55 فلسطينيا وإصابة 110 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مشيرة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

 

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    درك البليدة يطيح بالرجل ذي الوجهين

    25632 قراءة
  • 3

    الحقيقة وراء استقالة حاج رجم

    10541 قراءة
  • 4

    الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية غدا

    8558 قراءة
  • 5

    كل شيء عن تسجيلات الناجحين في "باك 2024"

    7430 قراءة