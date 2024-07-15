موهبة جديدة لبطل فيلم "العربي بن مهيدي"

اكتشف عشاق الفن السابع والدراما التلفزيونية موهبة جديدة لدى بطل فيلم "العربي بن مهيدي"، خالد بن عيسى، خارج السينما والمسلسلات. فقد أعلن المعني بنفسه، على حسابه بـ "فايسبوك"، أنه سيشارك في الألعاب الأولمبية بباريس، التي تنطلق بعد غد الجمعة، وذلك في سباق "الماراطون للجميع" المخصص للرياضيين الهواة من جميع أنحاء العالم.

وكتب بن عيسى في الإعلام الاجتماعي، مبديا سعادة كبيرة بالمشاركة في التظاهرة الرياضية العالمية، : "لقد كنت أستعد لهذا السباق جسديا ونفسيا منذ ثلاث سنوات دون التأكد من إمكانية المشاركة. كل السباقات التي شاركت فيها من قبل كانت لتحضير هذا الماراطون. إنه ماراطون الحياة".

وسيحقق ابن المخرج المسرحي الشهير سليمان بن عيسى، حلمه الأولمبي في 10 أوت المقبل، بالمشاركة في ماراطون الهواة الذين سيركضون على نفس مسار الرياضيين المحترفين الأولمبيين بعاصمة فرنسا. ووفق الهيئة المنظمة للأولمبياد، سيكون بن عيسى واحدا من 40 ألف مشارك، سينطلقون في الساعة التاسعة ليلا بتوقيت فرنسا، من وسط عاصمتها.

ولخالد بن عيسى تجارب سابقة مع المارطون، إذ شارك في ماراطون باريس المنظم في 17 أكتوبر 2021. ثم في ماراطون فالنسيا بإسبانيا الذي جرى عام 2022، وفي برلين بألمانيا 2023، وفي لندن المنظم هذا العام.

واشتهر الممثل الموهوب المولود في عنابة عام 1978، بآداء مميز في العديد من الأفلام، أبرزها على الاطلاق "العربي بن مهيدي" للمخرج بشير درايس (2024)، وأيضا "العواصف" لدانيا ريمون (2024) وفيلم "لحى الذهب" لحسن قرار (2024).

كما لعب أدوارا رئيسية في أعمال تلفزيوينة لاقت رواجا، أهمها مسلسل "البراني" ليحي مزاحم (2024)، و"ليام" لنسيم بومعيزة (2021)، ومسلسل "يما 2" لمديح بلعيد (2021).