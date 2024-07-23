بعثة قياسية للتلفزيون الجزائري في باريس

انطلقت سهرة أمس بعثة التلفزيون العمومي المكلفة بتغطية أولمبياد باريس 2024 (26 جويلية – 11 أوت) وضمت 17 عضوا من صحفيين وتقنيين.

وترأس البعثة، الصحفي القدير حسان جابر فيما يبدو أنها أخر تغطية إعلامية له قبل أن يحال على التقاعد وسيرافقه كل من رئيسة القسم الرياضي ليلى بن فرحات وصحفي كنال الجيري مختار حماني والصحفيات دنيا حجاب ووهيبة بلحوي وسهيلة معوش إضافة إلى صحفية من القناة الرابعة الأمازيغية والصحفيين عمر جمعي وإسماعيل ميلودي وإلى جانبهم المخرج يزيد بلكوت الذي سيقود الفرقة التقنية التي تضم مصورين وملتقطي الصوت وتقني الإرسال.

ومنح التلفزيون العمومي حيزا هاما في شبكته البرامجية لتغطية الألعاب الأولمبية مع التركيز على مشاركة الرياضيين الجزائريين في هذا المحفل الرياضي الهام.