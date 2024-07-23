"يانغو" تغادر الجزائر نهائيا

قررت شركة " يانغو" توقيف نشاطها في الجزائر، بداية من تاريخ الفاتح أوت القادم، بعد أن خاضت تجربة فاقت سنة كاملة في السوق الجزائرية في مجال خدمات توصيل الزبائن داخل المدن.

وكشفت الشركة في بيان لها، أمس، أن قرار مغادرة السوق الجزائرية كان صعبا لكنه حاسم، كما أعربت عن أسفها العميق لهذا القرار.

وقال البيان على لسان المديرة العامة لـ "يانغو" الجزائر، لمياء رواز، "نعلن بأسف عميق قرارنا بوقف عملياتنا في الجزائر اعتبارًا من 1 أوت 2024، تم اتخاذ هذا القرار بعد تحليل شامل للوضع الحالي للشركة، على الرغم من جهودنا للتغلب على التحديات التي نواجهها، أصبح من الواضح أننا لا نستطيع الاستمرار في تقديم خدماتنا بطريقة تقدم قيمة مضافة للزبائن الجزائريين".

واختارت "يانغو" في إطار استراتيجيتها، تعزيز حضورها في الأسواق الأخرى التي تنشط بها، وهي التي تقدم خدماتها في أكثر من 20 دولة في أوروبا، الشرق الأوسط، إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفي هذا الصدد، أضافت رواز، إنه "أصبح من الأهمية الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن تركز يانغو جهودها ومواردها في الأماكن التي يمكنها من خلالها الازدهار وتقديم أكبر قيمة."