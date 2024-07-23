سوناطراك ترفض استقالة حاج رجم

رفض الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي استقالة رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر محمد حكيم حاج رجم في اللقاء الذي جمعهما بمقر المديرية العامة للشركة حسب ما كشف عنه بيان صادر عبر الصفحة الرسمية لمولودية الجزائر.

وأوضح البيان أن اللقاء بين حشيشي وحاج رجم كان للحديث عن وضعية ومستقبل "العميد"، حيث رفض حشيشي استقالة حاج رجم وحثه على ضرورة مواصلة المشروع الرياضي للمولودية كما أثنى على قيادة الفريق للعودة إلى منصة التتويجات من خلال حصد لقب البطولة عن جدارة واستحقاق وبلوغ نهائي كأس الجمهورية، مؤكدا بأن حاج رجم يحظى بالدعم المطلق من الرئيس المدير العام ومن الشركة المالكة سوناطراك لمواصلة ما تم بناؤه لحد الآن في بيت عميد الأندية الجزائرية المقبل على المنافسة على أربع جبهات بداية برابطة أبطال إفريقيا.

وكان حكيم حاج رجم قد سرب خبر استقالته أمس من منصبه بدعوى الضغوط التي فرضت عليه من طرف مجموعة من الأنصار الذين تنقلوا إلى منزله يشتكون بطء عملية الاستقدامات وعدم تسوية وضعية نجم الفريق يوسف بلايلي لكن مصادر موثوقة أكدت بأن هذه الخطوة كان الهدف الأساسي والرئيسي منها هو الضغط على الشركة المالكة من أجل الحصول على ميزانية أكبر وهو الهدف الذي يبدو أنه تحقق خلال هذا اللقاء.