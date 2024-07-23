وفاة المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني مصطفى خالي

انتقل إلى رحمة الله المجاهد مصطفى خالي، ضابط جيش التحرير الوطني، وزوج المجاهدة جميلة بوباشة، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وإثر هذا المصاب، أعرب وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، عن تعازيه لعائلة الفقيد ورفاقه في الكفاح، في رسالة كتب فيها "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني، زوج ورفيق أيقونة الثورة التحريرية المباركة المجاهدة جميلة بوباشة الفقيد مصطفى خالي رحمات الله عليه:.

وأضاف: "أمام هذا الرزء الجلل، أتوجه إلى عائلته الكريمة وكل رفاقه في الجهاد والكفاح، بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة، سائلا العلي القدير أن يتغمد فقيدنا العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.