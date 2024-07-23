هذا جديد سكنات "عدل" و "LPA" للأساتذة الجامعيين

ينتظر أن تستلم المؤسسات الجامعية خلال الأيام القادمة، النص المتضمن للمعايير الخاصة بكيفية توزيع السكنات على الأساتذة الجامعيين، المسجلين ضمن صيغتي "عدل" "AADL"، والترقوي المدعّم " LPA".

ومن جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة "سناباب"، أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بكيفية توزيع السكنات على المعنيين ضمن صيغة الترقوي المدعّم.

وفي بيان نشرته، التنسيقية، مساء أمس، فإنه "بناء على الاستفسارات التي تصل من أساتذة مختلف الجامعات الوطنية المتعلقة بسكنات "LPA" ومواعيد إتمام الاجراءات الخاصة، فإن المصالح المعنية في الوزارة قد أتمت وضع المعايير الخاصة بكيفية التوزيع وهذا بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومن بينهم نقابة سناباب"، يقول البيان.

وعلى هذا الأساس، سيتم – يضيف البيان – خلال الأيام القادمة إرسال هذه المعايير إلى المؤسسات الجامعية من أجل اعتمادها في توزيع هذه السكنات.

أما فيما يخص الأساتذة المقصون من الاكتتاب في صيغتي " LPA" و"AADL " بسبب تسقيف الراتب، أكدت النقابة أنها ستبقى تناضل من أجل إيجاد حل لهذه القضية "ورفع الغبن عن الأستاذ ليجد صيغة مريحة للحصول على مسكن لائق"، يختم البيان.