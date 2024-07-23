هذه حالة الحرائق اليوم بهذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحـالة العامة لحرائق الغطاء النباتي التي نشبت بعدة ولايات وذلك الى غاية على الساعة الواحدة والنصف ظهرا من نهار اليوم الأربعاء.

وحسب بيان لذات المصالح، تتواصل عملية إخماد حريق أدغال وأحراش بالغرفة وادي سامر بلدية قاوس بولاية جيجل.

وعلى مستوى ولايـة بومرداس، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بغابة شرابة بلدية بغلية وفي ولايـة بسكرة، تواصل عناصر الحماية المدنية إطفاء حريق نشب بنخيل بحي أول نوفمبر في بلدية الحوش، وتم إخماد حريق نخيل بمنطقة القرية القديمة بلدية برج بن عزوز.

وبالنسبة لولايــــــة البليدة، تم إخماد حريق أشجار مثمرة بدوار تيميزار سيدي الكبير بلدية البليدة

وعلى مستوى ولايــــــة الجزائر، تم إخماد حريق محصول زراعي بقرية شعيبية بلدية بئر التوتة وبالنسبة لولايـــــــــــة تقرت ، تم إطفاء حريق نخيل بمحيط الشط بلدية سيدي سليمان .