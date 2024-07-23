انجاز تاريخي للمنتخب الوطني للريغبي

تأهل المنتخب الوطني الجزائري للرغبي (أكابر رجال) لنهائي كأس إفريقيا للأمم-2024 بعد فوزه أمام نظيره الكيني بنتيجة (20-12)، في الدور نصف النهائي الذي جرى اليوم الأربعاء بملعب "ميتيسي 2" بكامبالا.

وبعد تأخره في الشوط الأول، تمكن المنتخب الوطني من قلب الطاولة على منافسه في الشوط الثاني وحسم اللقاء لصالحه بفارق 8 نقاط.

وتجري حاليا المباراة الثانية للنصف النهائي, بين ناميبيا و زيمبابوي اللذين تأهلا على حساب بوركينا فاسو (38-08) وأوغندا (22-20) على التوالي.

وسيكون هذا النهائي الأول من نوعه للمنتخب الجزائري للرغبي الذي لم يسبق له وأن تأهل لهذا الدور في المنافسة القارية.

يذكر أن الطبعة الأخيرة لكأس إفريقيا للرغبي التي جرت عام 2022 بإكس أن بروفانس (فرنسا) أنهت فيها الجزائر المنافسة في المركز الثالث عقب فوزها على زمبابوي (20-12) في المباراة الترتيبية بينما توجت ناميبيا باللقب القاري على حساب كينيا (36-0).