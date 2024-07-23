حادثة غريبة في أولمبياد باريس

استؤنفت مباراة الأرجنتين والمغرب في مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس الصيفي، بعد ساعتين على توقفها الجدلي عقب اجتياح بعض جماهير المغرب أرض الملعب في سانت اتيان الأربعاء.

وخال الجميع أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2، بعد تسجيل الأرجنتين هدفاً متأخراً في الدقيقة 16 من الوقت البدل عن ضائع، بيد أن دخول الجماهير دفع الحكم إلى إيقافها.

وبعد نحو ساعتين، ألغى الحكم هدف الأرجنتين الثاني بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد وقرر استكمال الدقائق المتبقية من المباراة.

وقدم الأولمبي المغربي أداء جيدا، وتقدم بنتيجة 2-0، قبل أن تتعادل الأرجنتين في الدقيقة 15 من الوقت بدل الضائع، في سيناريو "لا يصدق"، أبكى الجماهير المغربية العريضة التي حضرت في سان إتيان.

وفي سيناريو مثير عاد الحكم ليقوم بإلغاء "الهدف القاتل" بعد العودة إلى "الفار" مرسما فوز أسود الأطلس بأول ثلاث نقاط في المنافسة.

وتضم المجموعة الثانية في الأولمبياد إلى جانب المغرب والأرجنتين، منتخب العراق ومنتخب أوكرانيا.