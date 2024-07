Blida: Des blessés et absence de couverture téléphonique suite à un incendie

Un incendie s'est déclaré ce mercredi dans une usine de produits chimiques et un entrepôt de stockage dans la zone industrielle au nord de la ville de Blida.

Des personnes ont été blessés et d’autres fracturés suite à cet incendie qui a causé des problèmes d'asphyxie à 5 pompiers pendant leur intervention pour éteindre les flammes redoutables, qui ont détruit complètement l'unité industrielle.

De plus, une antenne de télécommunication d'un opérateur de téléphonie mobile a été endommagée, laissant ses clients complètement isolés.

L'intervention des unités de pompiers, venues d'Alger et de Blida, avec leurs unités réparties sur tout le territoire de la wilaya et les colonnes mobiles, a permis d'empêcher la propagation des flammes vers d'autres unités industrielles, en particulier celles du secteur énergétique, et de maîtriser l'incendie dans l'après-midi, évitant ainsi une véritable catastrophe pour la région.

Dans le même contexte, un incendie suspect s'est déclaré dans la région connue sous le nom de "Beni Sebih" dans l'Atlas blidéen, nécessitant l'intervention des unités de pompiers pour l'éteindre et empêcher sa propagation.