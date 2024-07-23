جرحى وعزلة في التغطية الهاتفية إثر حريق مهول بالبليدة

خلف الحريق الذي اندلع، اليوم، بمصنع لمواد كيميائية ومستودع تخزين بمنطقة النشاط الصناعي، بالجهة الشمالية لمدينة البليدة، إصابة 05 أعوان إطفاء بجروح وكسور واختناقات، خلال عملية التدخل لإخماد النيران المخيفة، والتي أتت على الوحدة الصناعية بالكامل، كما تعرض هوائي الاتصال لأحد المتعاملين للهاتف النقال إلى الضرر، مما جعل زبائنه في عزلة تامة، كما سمح تدخل وحدات الإطفاء،القادمة من الجزائر العاصمة والبليدة في وحداتها الموزعة عبر تراب الولاية، والرتل المتحرك، من منع انتشار ألسنة النيران إلى باقة الوحدات الصناعية، وخاصة الطاقوية منها، والسيطرة عليها وقت العصر، مجنبين المنطقة كارثة حقيقية.

وفي السياق، اندلع حريق مشبوه بالمنطقة المعروفة "بني سبيحة"، بالأطلس البليدي، استدعى تدخل وحدات الإطفاء لإخماده ومنعه من الانتشار.