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مجتمع

غليزان: ألسنة لهب تأتي على شاليهات

24 جولية 2024 ()
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تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة في غليزان مدعومة بالوحدة الثانوية لدائرة جديوية على الساعة 12 و28 د بغية إخماد حريق بناء جاهز (شاليهات) داخل مؤسسة ذات مسؤولية محدودة (ريقراو البلاستيك) مؤسسة غير مستغلة وهذا على مستوى شارع محمد خميستي منطقة كابس ببلدية الحمادنة، أسفر هذا الحادث عن حريق كلي لشاليه جاهز بمساحة 100 م وحريق جزئي لشاليه جاهز بمساحة 350 م كما تم حماية 04 شاليهات بمساحة 350 م لكل شاليه مجهز بآلات صناعة بلاستيك وصفائح بوليستار. وقد أشرف على هذه  العملية مدير الحماية المدنية لولاية غليزان، والمسؤولون المحليون.

 

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