ضبط كمية ضخمة من المؤثرات العقلية

أطاحت الوحدات العملياتية للأمن الوطني نهاية الأسبوع الفارط بـ09 عناصر ضمن شبكتين تنشطان في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، على مستوى ولايتي تلمسان وتيارت.

ووفق بيان الهيئة الأمنية، اليوم الأربعاء، فإن العمليتان النوعيتان التي تم تنفيذهما تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرتا عن ضبط 928.800 قرص مهلوس من نوع إكستازي وبريغابالين، وحجز ثلاث 03 مركبات سياحية وشاحنة ذات مقطورة، كانت تستعمل في نقل وإخفاء المؤثرات العقلية.

العملية الأولى، التي نفذها عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SRLTIS) بتلمسان بعد التنسيق مع فرقة شرطة الحدود البحرية ومفتشية أقسام الجمارك لميناء وهران، مكنت من ضبط 306.300 قرص من نوع "اكستازي"، وتوقيف 06 أشخاص وحجز مركبتين.

العملية الثانية، نفذتها شرطة تيارت، مكنت من ضبط 622.500 كبسولة من نوع بريقابالين كانت مدسوسة بإحكام في مخبأ مستحدث بمقطورة شاحنة، مع توقيف عناصر الشبكة الثلاثة، بالإضافة إلى حجز مركبة سياحية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.