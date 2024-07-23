النابغة دراش شمس الدين يكشف طموحاته

عبّر التلميذ النابغة دراش شمس الدين عبد العالي، عن شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على رسالة التهنئة التي بعثها له بمناسبة إهداءه الجزائر لأول مرة ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات التي جرت في بريطانيا العظمى، وكذا نيله شهادة البكالوريا بامتياز في دورة هذا العام.

وقال شمس الدين دراش، اليوم الأربعاء، في تصريح للتلفزيون الجزائري، "سعادتي بالفوز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد لم تكتمل إلا بعد بتهنئة رئيس الجمهورية"، مضيفا "تهنئة رئيس الجمهورية بقدر ما جعلتني مصدر فخر لبلادي بقدر ما تشجعني لتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات مستقبلا".

وتحصل شمس الدين على شهادة البكالوريا لهذا العام بامتياز بمعدل 18.05، حيث ذكر بهذا الخصوص أنه يطمح للحصول على منحة للدراسة في الخارج بغية التكوين في أعلى الجامعات الأجنبية، معربا عن رغبته دراسة الإعلام الآلي أو الرياضيات أو الذكاء الصناعي في بلده إذا لم يتمكن من الحصول على المنحة الدراسية بالخارج.

وكان النابغة قد حصل على الميدالية البرونزية السنة الماضية في مسابقة الرياضيات باليابان، وحظي بتكريم من طرف رئيس الجمهورية.

وأضاف شمس الدين، أنّه على استعداد للمساهمة في تكوين التلاميذ الذين سيشاركون في أولمبياد الرياضيات الدولية خلال السنوات المقبلة، بخبرته التي اكتسبها نظير المشاركات المتكررة في الأولمبياد.