انطلاق التكوين في الانجليزية لحاملي البكالوريا الجدد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأربعاء، انطلاق التكوين في اللغة الانجليزية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وكتب الوزير على صفحته الرسمية في "الفايسبوك":: "انطلاق التكوين عن بعد في اللغة الإنجليزية لأصدقائي الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا دورة 2024، يوم 25 جويلية 2024 منتصف النهار، ويمتد إلى غاية 25 سبتمبر 2024".

وأضاف بداري: "للولوج للمنصة يجب مسح رمز الاستجابة السريعة QR CODE المرفق في الصورة وإدخال رقم تسجيل البكالوريا والرقم السري المبينان في كشف نقاط البكالوريا".