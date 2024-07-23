آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

انطلاق التكوين في الانجليزية لحاملي البكالوريا الجدد

24 جولية 2024 ()
+ -

 

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأربعاء، انطلاق التكوين في اللغة الانجليزية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وكتب الوزير على صفحته الرسمية في "الفايسبوك":: "انطلاق التكوين عن بعد في اللغة الإنجليزية  لأصدقائي الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا دورة 2024، يوم 25 جويلية 2024 منتصف النهار، ويمتد إلى غاية 25 سبتمبر 2024".

وأضاف بداري: "للولوج للمنصة يجب مسح رمز الاستجابة السريعة  QR CODE المرفق في الصورة وإدخال رقم تسجيل البكالوريا والرقم السري المبينان في كشف نقاط البكالوريا".

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    درك البليدة يطيح بالرجل ذي الوجهين

    28857 قراءة
  • 3

    الحقيقة وراء استقالة حاج رجم

    10774 قراءة
  • 4

    أولمبياد باريس..الفضيحة

    10638 قراءة
  • 5

    الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية غدا

    10319 قراءة