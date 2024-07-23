قرار بشأن اللاعبين الأجانب

اعتمد المكتب الفدرالي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم مقترح المدير الفني الوطني برفع عدد اللاعبين الأجانب في بطولة الرابطة الأولى من ثلاثة إلى خمسة لاعبين لكل ناد. وخلال الاجتماع الذي انعقد، اليوم، عن طريق التواصل بعد، رفع المدير الفني الوطني، عامر منسول، إلى أعضاء المكتب الفدرالي، مقترح المديرين الفنيين الرياضيين للأندية المحترفة، المنبثق عن اجتماع اللجنة الفنية القاضي برفع عدد اللاعبين الأجانب في بطولة الاحتراف، من منظور هؤلاء أن ذلك بخدم البطولة ويرفع من المستوى ويرفع أيضا حظوظ الأندية الجزائرية في تحقيق نتائج أفضل مما تحققت في السابق على المستوى القاري. وبعدما كان المكتب الفدرالي قد اعتمد، في اجتماع سابق له، الإجراءات القانونية للموسم الكروي المقبل 2024 / 2025، فإنه قد وافق على مقترح تعديله المادة المتعلق بآليات انتداب اللاعبين الأجانب للأندية المحترفة، من خلال رفع حق كل ناد في انتداب خمسة لاعبين أجانب بدلا من ثلاثة. وبالمقابل، فإن المكتب الفدرالي احتفظ بالشروط المتعلقة بانتداب اللاعبين الأجانب، على غرار عدم تجاوز اللاعب المحترف الثلاثين عاما عند الإمضاء على عقده مع النادي، وصفة اللاعب الدولي في فئته العمرية (خمسة دعوات على الأقل في المنتخب)، إلى جانب إرغام الأندية على إيداع مسبقا على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة، راتب سنة كاملة ضمان لكل لاعب أجنبي منتدب.