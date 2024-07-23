عطل في شبكة الهاتف النقال "جيزي"

أعلنت شركة الهاتف النقال، "جيزي"، اليوم الأربعاء، تسجيل خلل تقني مس جزء من خدماتها، بعد تأثر أحد المنشآت الخاصة بها إثر اندلاع حريق بولاية البليدة.

وجاء في بيان للشركة: "نحيطكم علما عن نشوب حريق صباح هذا اليوم بالقرب من إحدى منشآتنا في البليدة".

وأضاف بيان الشركة: "تسبب الحادث في خلل تقني مس جزءا من خدماتنا، تعمل فرقنا على إصلاح الخلل في اقرب وقت ممكن".

وكشفت المنظمة الجزائرية بحماية المستهلك تسجيل عطل كبير في شبكة الهاتف النقال "جيزي" بعدة ولايات منها تيبازة ، البليدة، العاصمة، عين الدفلى وغيرها.