وزير العمل يعرض تجربة الجزائر في ممارسة الحق النقابي

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أعمر تاقجوت الأربعاء، بمقر الوزارة، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ستار دنبوس براك،

رفقة وفد عن مكتب الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وحسب بيان لوزارة العمل، فقد "نوه ستار دنبوس براك بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال ممارسة الحق النقابي والحوار الاجتماعي، معبرا عن رغبته في أن تساهم بحنكتها في خدمة العمل النقابي العربي وتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات العمالية العربية".

وأضاف ذات المصدر أن "الوزير عرض تجربة الجزائر في مجال تعزيز الحوار الاجتماعي وممارسة الحق النقابي الذي يضمنه دستور الدولة".

كما تطرق الوزير، حسب البيان، إلى "جملة المكتسبات الاجتماعية المحققة لفائدة الطبقة العمالية بالجزائر لاسيما الزيادات في الأجور وكذا تثمين معاشات ومنح التقاعد، مضيفا أن منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر تضمن تغطية اجتماعية شاملة لفائدة كل العمال وعائلاتهم".